Повече от 50 души са починали в САЩ в резултат на студеното време, предаде Асошиейтед прес.

Екипи работят днес по възстановяването на електрозахранването за стотици хиляди потребители в южните щати, а синоптиците предупредиха, че зимните условия се очаква да се влошат.

Суровият студ се задържа след силна снежна буря, обхванала около 2100 километра – от щата Арканзас в югозападната централна част до региона Нова Англия в североизточната част на САЩ.

Американската авиационна система постепенно се връща към нормален режим на работа, след като през уикенда бяха отменени над 17 000 полета.

Очаква се зимните условия в източната част на САЩ да се влошат в петък и събота. Националната метеорологична служба съобщи, че нова зимна буря може да засегне части от Източното крайбрежие през уикенда, а нови рекордно ниски температури се прогнозират за Флорида. „Това може да са най-ниските температури, наблюдавани от няколко години на някои места, както и най-продължителният период на студ от няколко десетилетия“, предупреди тя.

Официални представители в засегнатите от тежкия студ щати съобщиха за най-малко 50 жертви.

Трима братя на 6, 8 и 9 години загинаха вчера, след като са се подхлъзнали на лед и са паднали в замръзнал водоем в Тексас, заяви днес представител на местната власт. Майката на децата разказа, че е влязла в ледената вода и отчаяно се е опитала да извади синовете си, но ледът под тях продължавал да се чупи.

Три тежкотоварни камиона са останали блокирани на заледен участък в Мисисипи, съобщи щатското Министерство на транспорта. Губернаторът заяви, че се използват различни ресурси – от екипи за бързо реагиране до дронове и пътна помощ, за разчистване на пътя и оказване на помощ на блокирани шофьори.

В Кентъки губернаторът Анди Бешиър предупреди, че температурите може да станат толкова ниски, че престой от едва 10 минути на открито „може да доведе до измръзване или хипотермия“.

В Ню Йорк властите съобщиха, че 10 души са били открити мъртви заради студа. За нови смъртни случаи бе съобщено в над 10 щатa, включително двама души, прегазени от снегорини в Масачузетс и Охайо, двама тийнейджъри, загинали при спускане с шейни в Арканзас и Тексас, както и мъж, намерен в дома си в района на Индианаполис, който е бил без отопление.