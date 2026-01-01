Омбудсманът сезира изпълнителния директор на „ВиК Добрич“ АД Хари Павлов заради десетки жалби, постъпили само за ден в институцията, от жителите на кв. „Добротица“ в Добрич, съобщиха от институцията на омбудсмана.

Оттам посочват, че хората се жалват от системни проблеми с водоподаването - сигнализират, че когато имат вода налягането е много ниско, което им създава големи неудобства и че многократно са подавали сигнали до „ВиК Добрич“, по които не са получили отговори. Гражданите алармират още, че на обявените телефони на ВиК оператора или никой не им отговаря или, ако успеят да се свържат, не получават конкретни отговори кога реално ще имат вода.

„При справка на интернет страницата на „ВиК Добрич“ към 28 януари, бе установено, че през януари 2026 г. има съобщения за нарушено водоснабдяване в ж.к. „Добротица“ за седем дни (10, 18, 21, 22, 23, 25 и 26 януари), без да е посочено кога ще бъде възстановено, съгласно изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 2 от Наредбата за изискванията и критериите на ВиК операторите и за квалификацията на персонала им (Наредбата)“, пише омбудсманът.

Затова от институцията настояват за проверка и становище на причините за нарушеното водоснабдяване в кв. „Добротица“ и питат в какъв срок ще бъдат предприети конкретни мерки за предоставяне на качествена водоснабдителна услуга в квартала.

„При констатирани проблеми с налягането на водата в сгради, „ВиК Добрич“ да инсталира за своя сметка подходящи инсталации за повишаването му“, пише омбудсманът и настоява още да се спазва чл. 58, ал. 2 от Общите условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от „Водоснабдяване и канализация-Добрич“ АД за разглеждането на жалби и сигнали от дружеството.

През октомври 2025 г. Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) извърши анализ на причините за нарушения достъп до питейна вода през 2025 г. в някои региони на страната, в резултат на зачестили проблеми с безводието.