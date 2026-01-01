Близо 35-килограмова пума предизвика смут, разхождайки се в заможния квартал „Пасифик Хайтс“ в Сан Франциско, преди да бъде хваната, пише Асошиейтед прес.
Десетки официални лица работиха по залавянето и упояването на голямата котка, след като бяха издадени предупреждения, с които хората бяха посъветвани да се отдръпват бавно назад от пумата, ако я срещнат.
Дивото животно първо било забелязано в понеделник сутринта.
„Беше толкова голяма… не като обикновена котка“, казва Мадри Хилтън, която прави видео на пумата и уведомява властите, пише вестник „Сан Франциско кроникъл“.
Пумата „изглеждала все едно се занимава със своите си работи“, каза Хилтън пред изданието, добавяйки, че животното се изкачило върху стена, преди да се запъти към парк „Лафайет“, в който има два тенис корта, детска площадка и място за разхождане на кучета.
A young mountain lion roaming San Francisco's Pacific Heights neighborhood was spotted prowling an area near Lafayette Park, took a break on a woman's doorstep from his nocturnal wanderings. Wildlife experts have located the animal and a staff member from the San Francisco Zoo is…
Пумата била забелязана във вторник да се крие в градината между две сгради, каза лейтенант Марио Елайъс от пожарната на Сан Франциско. Властите стреляли с успокоителни три пъти, „за да са сигурни, че животното е в безсъзнание“, каза Елайъс. „Те покрили очите й и завързали лапите, за да са сигурни, че няма да избяга никъде“, добави той.
Ветеринарите от зоопарка в Сан Франциско са прегледали пумата, след което са я поставили в клетка. Тя ще премине допълнителни здравни тестове, преди да бъде пусната в природата, каза Елайъс.
"It is a male around 2 years old and 77 pounds. He is doing OK. Fish and Wildlife will take him and release him to a natural habitat," A spokesperson for the San Francisco Fire Department said.
Двегодишната мъжка пума е била последно забелязана в Сарагота – на 80 км южно от Сан Франциско, обясни той.
Пумите са рядко срещани в града, където обаче койотите са в изобилие.
Mountain lion cornered after prowling posh San Francisco streets
През 2020 г. млада пума бе забелязана да спи в саксия на обичайно оживена улица в центъра на Сан Франциско. Животното било заловено и пуснато в природата.
Според експертите дивите котки идват на Тихоокеанския бряг от хълмовете, разположени южно от града, но обичайно се връщат сами в дивата природа.
Officials transport the mountain lion out of the area. It's in the metal crate after being evaluated by Fish and Wildlife.
Пуми живеят и в Лос Анджелис, един от най-големите мегаполиси в света с над 10 милиона жители, където дивите котки се размножават, ловуват и обитават територия в рамките на града.