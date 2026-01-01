Руски удари в Украйна са убили трима души и ранили още няколко, съобщиха властите.

Новите удари дойдоха часове след като руски атаки убиха най-малко 12 души в Украйна, включително пет пътници във влак, който беше атакуван от дрон, според украинските власти.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че бомбардировките подкопават усилията за мир и призова съюзниците да засилят натиска върху Москва, за да се сложи край на войната.

„В община Билогородска двама наши сънародници – мъж и жена – загинаха в резултат на атаката“, написа Микола Калашник, шеф на военната администрация на Киевска област, в публикация в Telegram.

Украинската национална полиция посочи по-късно, че четиригодишното дете на загиналите е било ранено при атаката, а други трима души също са били ранени, предаде АФП.

В централната област Днепропетровск дронова атака е убила 46-годишен мъж и е ранила пет души, единият от които сериозно, според Александър Ганжам, шеф на регионалната военна администрация.

Смъртоносните удари, които оставиха много украинци без ток в студените зимни температури, продължават откакто руските и украинските преговарящи се срещнаха в Обединените арабски емирства миналата седмица за преговори, посредничени от САЩ, с цел да се сложи край на конфликта.

Следващият кръг се очаква да се състои на 1 февруари, според Зеленски.