Кремъл заяви, че тристранните преговори между руски и украински представители, с посредничеството от Съединените щати и проведени в Обединените арабски емирства, са преминали в „конструктивен дух“, но предупреди, че предстои „значителна работа“.

„Би било грешка да се очакват каквито и да било съществени резултати от първоначалните контакти. Самият факт, че те започнаха в конструктивен дух, може да се оцени положително. Въпреки това ни очаква сериозна работа“, заяви прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков.

Министерството на външните работи на Русия, коментирайки перспективите за евентуални допълнителни преговори с Украйна в Истанбул, заяви, че Москва остава отворена за продължаване на диалога, съобщи руската агенция РИА Новости.

Това са първите досега директни преговори между Москва и Киев по плана на САЩ за прекратяване на войната, която отне живота на десетки хиляди хора от 2022 г. насам.

Следващият етап от преговорите между Украйна и Русия, за които посредничат САЩ, ще се състои следващата неделя (1 февруари) в Абу Даби, заяви американски официален представител, цитиран от Ройтерс.