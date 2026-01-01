Срещата между американския президент Доналд Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски, която се проведе в рамките на Световния икономически форум в Давос, приключи след един час разговори, предаде Ройтерс.

Укринформ цитира говорителя на украинския президент Сергей Никифоров, който съобщи: "Срещата приключи".

Президентът на САЩ определи като добра срещата си с украинския държавен глава Володимир Зеленски в Давос и призова за прекратяване на войната, която Русия води срещу Украйна.

„Тази война трябва да приключи“, заяви Тръмп в отговор на въпрос какво е посланието му към руския президент Владимир Путин, който по-късно ще се срещне в Москва с пратеника на американския лидер. Той допълни, че разговорът със Зеленски е преминал добре и че предстои да се види какъв ще бъде резултатът от него.

Преди срещата Зеленски беше казал, че три документа, а именно споразумение за мир, гаранции за сигурност и споразумение за просперитет, са почти готови.

След разговора Тръмп каза, че срещата му с украинския президент в Давос е била "много добра" и че посланието му към руския президент Владимир Путин е, че войната в Украйна трябва да приключи.

На срещата не е било обсъждано участието на украинския президент Зеленски в Съвета за мир, учреден на официално събитие в Давос по-рано днес.

Тръмп говори кратко с репортерите след срещата със Зеленски, отбелязва Ройтерс.

В изказването си на Световния икономически форум украинският президент Володимир Зеленски изрази разочарование от липсата на „политическа воля“ в Европейския съюз по отношение на действията срещу руския президент Владимир Путин.

Той подчерта, че колебливият подход на ЕС затруднява ефективния отговор на руската агресия и отслабва натиска върху Москва в ключов момент за сигурността на Европа.

Украйна се нуждае от гаранции за сигурност от страна на Съединените щати, за да бъде предотвратено ново руско нахлуване, а не само от Франция и Великобритания, заяви украинският президент Володимир Зеленски.

„Великобритания и Франция са готови реално да разположат свои сили на терен. Необходима е обаче подкрепата на президента Тръмп и отново – без участието на САЩ никакви гаранции за сигурност не работят“, подчерта Зеленски в изказването си на Световния икономически форум в Давос, Швейцария.

БГНЕС

Срещата с Тръмп е насрочена часове преди специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетят на американския президент Джаред Къшнър да проведат разговори с руския президент Владимир Путин в Москва. Вашингтон настоява за постигане на споразумение за прекратяване на войната, която продължава вече близо четири години.