Следващият етап от преговорите между Украйна и Русия, за които посредничат САЩ, ще се състои следващата неделя (1 февруари) в Абу Даби, заяви американски официален представител, цитиран от Ройтерс.

Американският представител приветства напредъка, постигнат през последните два дни на дискусиите, въпреки че те приключиха днес без да бъде постигнато споразумение.

„Видяхме, че двете страни в залата наистина изпитват голямо взаимно уважение, защото те наистина търсеха решения“, заяви той пред репортери след приключването на преговорите.

„Стигнахме до много подробни детайли и следващата неделя ще има още една среща, на която ще доведем тази сделка до нейния окончателен завършек“, добави американският официален представител, говорил при условие за анонимност.

Гворител на правителството на Обединените арабски емирства заяви днес, че преговорите в Абу Даби са се фокусирали върху "нерешените елементи" от предложената от САЩ рамка за мир. Той каза, че дискусиите са включвали "директно взаимодействие" между представители на двете страни и са се провели в "конструктивна и положителна атмосфера", отбелязва Ройтерс.

Министерството на външните работи на Русия, коментирайки перспективите за евентуални допълнителни преговори с Украйна в Истанбул, заяви, че Москва остава отворена за продължаване на диалога, съобщи руската агенция РИА Новости.

Русия и Украйна продължиха днес за втори пореден ден преговорите в Абу Даби с посредничеството на САЩ, търсейки решение за слагане на край на почти 4-годишната война в Украйна.

Това са първите досега директни преговори между Москва и Киев по плана на САЩ за прекратяване на войната, която отне живота на десетки хиляди хора от 2022 г. насам.