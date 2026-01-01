Руската атака през нощта срещу украински енергийни обекти показва, че договореностите за противовъздушна отбрана, постигнати с американския президент Доналд Тръмп в Давос тази седмица, трябва да бъдат изпълнени изцяло, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

Зеленски и Тръмп се срещнаха в четвъртък в рамките на Световния икономически форум, където обсъдиха подкрепата за украинската противовъздушна отбрана, като не уточниха какви конкретни договорки са били постигнати.

Mасирани руски атаки срещу Киев и Харков – жертва, ранени и без ток на -10°C

Междувременно вчера се състоя първият кръг от преговори между Русия, Украйна и САЩ в Абу Даби.

Според украинския главен преговарящ Рустем Умеров, разговорите са били фокусирани "върху условията за край на войната, поставени от Русия, и върху логичните следващи стъпки в преговорния процес, насочени към достоен и траен мир".