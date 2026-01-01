Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че в преговорите за прекратяване на руската инвазия в Украйна се случват много хубави неща, предаде Ройтерс.

Тръмп даде тази оптимистична оценка пред репортери на излизане от Белия дом за посещение в щата Айова, но не сподели повече подробности.

Преговарящи от Русия и Украйна се срещнаха миналия уикенд в Абу Даби за преговори с посредничеството на американски официални представители, припомня Ройтерс.

Президентът Володимир Зеленски е готов за лична среща с Владимир Путин, по време на която двамата да решат най-чувствителните въпроси от мирния план – териториите и Запорожката АЕЦ, но Русия продължава да бъде основното препятствие пред мирния процес, това заяви по-рано украинският министър на външните работи Андрий Сибига в интервю за „Европейска Правда“, цитирано от Укринформ.

Ръководителят на украинската дипломация отбеляза, че Украйна чака да бъде подписан мирният план от 20 точки, ако за него бъде постигнато споразумение, тъй като двата най-чувствителни въпроса остават нерешени.

„Точно с цел решаване на тези въпроси президентът е готов да се срещне с Путин и да ги обсъди. Русия обаче продължава да е препятствие пред мирния процес“, заяви Сибига.

В отговор на въпрос кой бави мирния план и какъв ще бъде статутът на този документ министърът обясни, че рамката от 20 точки в момента е двустранен документ, който предстои да бъде подписан от САЩ и Украйна.

„А с Русия - той ще бъде подписан от САЩ. Към момента това е структурата, която се обсъжда, но преговорите все още продължават. Това е процес. В същото време европейската страна ни подкрепя, тя присъства в мирния процес и в споразуменията за гаранции за сигурност“, отбеляза той.

Зеленски по-рано заяви, че Путин не иска да сложи край на войната, но армията и икономиката на Русия са много изтощени, припомня Укринформ.