Началникът на Генералния щаб на Русия генерал Валерий Герасимов посети войници, воюващи в източната част на Украйна, и подчерта "офанзивата на всички фронтове" на руската армия в региона, предаде Франс прес, позовавайки се на руското министерство на отбраната.

Посещението на ген. Герасимов, чиято точна дата и място не бяха упоменати, идва в момент, когато представители на Москва, Киев и Вашингтон се готвят да проведат нови преговори в Абу Даби тази неделя за постигне на споразумение за прекратяване на войната в Украйна.

Целта на преговорите е да се постигне споразумение за разрешаване на конфликта в Украйна, предизвикан от пълномащабната инвазия на руските сили през февруари 2022 г.

Руските войници, които се сражават в Украйна, "продължават офанзивата си на всички фронтове", заяви Герасимов по време на инспекция на военната група "Запад" в Източна Украйна, според видеоклип, публикуван от министерството на отбраната.

Според началника на Генералния щаб на руските въоръжени сили, от началото на януари руската армия е поела контрола над 17 населени места и "повече от 500 кв. км. територия" в Украйна.

Руските сили са особено активни в настъплението си към Запорожие, подчерта Герасимов, твърдейки, че руските сили са на около "12-14 км. от южните и югоизточните краища" на този украинския град.

Посещението на Валерий Герасимов идва след първите преки преговори между Москва и Киев по плана на САЩ за разрешаване на конфликта, които се проведоха в петък и събота в Абу Даби.