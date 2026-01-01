Преговорните екипи от Вашингтон, Москва и Киев ще обсъдят териториалния контрол над източния украински регион Донбас, по време на разговорите в Обединените арабски емирства (ОАЕ).
Това заяви украинският президент Владимир Зеленски, предаде АФП.
❗️“We are ready to sign. I’m waiting for Trump to provide the date and place.” The meeting with the US leader was positive, air defense issues were discussed, – Zelenskyy.— 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) January 23, 2026
▪️ Security guarantees are already ready, and the agreement is prepared for signing. Other documents will… pic.twitter.com/nOw9YtOGCr
„Донбас е ключов въпрос. Той ще бъде обсъждан в рамката, която трите страници счетат за подходяща, в Абу Даби днес и утре“, каза Зеленски по време на онлайн брифинг.
„Готови сме да подпишем. Чакаме Тръмп да определи датата и мястото.“ Срещата с американския лидер беше положителна, обсъдени бяха въпроси, свързани с противовъздушната отбрана, каза още Зеленски