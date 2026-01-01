Украинският президент Володимир Зеленски
Преговорните екипи от Вашингтон, Москва и Киев ще обсъдят териториалния контрол над източния украински регион Донбас, по време на разговорите в Обединените арабски емирства (ОАЕ). 

Това заяви украинският президент Владимир Зеленски, предаде АФП.

„Донбас е ключов въпрос. Той ще бъде обсъждан в рамката, която трите страници счетат за подходяща, в Абу Даби днес и утре“, каза Зеленски по време на онлайн брифинг.

„Готови сме да подпишем. Чакаме Тръмп да определи датата и мястото.“ Срещата с американския лидер беше положителна, обсъдени бяха въпроси, свързани с противовъздушната отбрана, каза още Зеленски

