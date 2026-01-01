Подуправителят на Българската народна банка (БНБ) Петър Чобанов отхвърли предложението на президента Илияна Йотова във връзка с конституционната процедура за назначаване на служебен министър-председател.
Той заяви, че отговорът му дали би станал служебен премиер за момента е „не“. „Разликата с предните процедури беше, че бих поел поста на служебен министър-председател, ако мисля,ч е има опасност от конституционна криза и никой друг не би се съгласил. Сега списъкът е разширен и някои хора са изразили съгласие. Не мисля, че в момента съм необходим в тази роля“, разясни Чобанов.
Президентът Йотова продължава срещите си за потенциален служебен премиер
По думите му би бил много по-полезен за държавата в БНБ.
„Когато избираме президентска двойка, то те трябва да са лидери, да са институционално подготвени и трябва да мислят за държавата. Мисля, че в случая с президента Йотова това е така“, каза той.
Според него процесът с въвеждането на еврото минава „относително гладко“.