Управителят на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев също отказа да стане служебен премиер.

"Ако приема да стана служебен министър-председател, това би представлявало нарушение както на българското, така и на европейското законодателсто, а също така и на утвърдените етични норми на централното банкерство. Санкцията за подобно нарушение е подаването на незабавна оставка, а подобно развитие крие риска от дестабилизиране на най-стабилната публична институция към момента, която е Българската народна банка, но също така и лишаване на страната от пълноценно представителство и от право на глас в управителния съвет на Европейската централна банка в самото начало на членството ни в еврозоната. Това би могло да бъде много лош сигнал за пазарите, за нашите партньори с всички произтичащи от това негативни последици".

Моята позиция е мотивирана както от гледна точка на институционална логика, така и от една точка на институционална отговорност, обясни още той.

В Централната банка не са обсъждали въпроса за служебен премиер, каза още Радев. Попитан дали Андрей Гюров е подходящ за поста, Радев каза, че "Гюров е подуправител на БНБ, но не изпълнява функцията си от година и половина заради казуса, който сега е в ръцете на съда".

Радев се срещна с президента Илияна Йотова в рамките на конституционната процедура по назначаване на служебно правителство.

Йотова го посрещна на входа на президентската институция. Срещата между двамата ще бъде закрита.

По-късно през деня държавният глава ще се срещне с подуправителите на БНБ Петър Чобанов, Радослав Миленков и Андрей Гюров.

Вчера, в рамките на конституционната процедура по назначаване на служебно правителство, президентът Илияна Йотова се срещна с председателя на 51-вото Народно събрание Рая Назарян. Едно политическо лице не бива да бъде служебен премиер, защото трябва да има усещане за безпристрастност, каза Назарян след разговора им.