Председателят на 51-вото Народно събрание Рая Назарян се срещна с президента Илияна Йотова във връзка с процедурата по назначаване на служебен министър-председател. Назарян обяви пред журналисти, че ще има съмнения за намеса в изборния процес, ако председател на НС стане служебен премиер, с което стана ясно, че е отказала да стане служебен министър-председател.

Постът на председател на парламента е сред кръга лица, определени в Конституцията, които могат да бъдат назначени за служебен министър-председател. Предстоят срещи на президента Йотова с останалите потенциални служебни министър-председатели.

Според член 99, алинея 5 на Конституцията, след като не е постигнато съгласие за образуване на правителство, президентът, след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател, назначава служебно правителство и насрочва нови избори в двумесечен срок.

Последваха политически коментари дали Назарян е подходяща фигура за поста и кой би бил най-добрият избор на този етап.

Служебният премиер трябва да бъде максимално отдалечен от влиянието на Пеевски, каза съпредседателят на парламентарната група на „Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ) Надежда Йорданова пред журналисти преди заседанието на Комисията по конституционни и правни въпроси в парламента.

Надежда Йорданова открои два елемента, които, по думите ѝ, са важни при избора на служебно правителство. На първо място президентът Йотова да проведе консултации с парламентарно представените партии, както предвижда Конституцията, но това да е задълбочен, детайлен процес, а не формална среща, посочи тя. Второ – служебният премиер трябва да бъде максимално отдалечен от влиянието на Пеевски и да предложи работещ служебен кабинет, добави Йорданова. Оттам нататък изцяло в правомощията на президента Йотова е да направи своя избор, отбеляза тя.

Неприемливи фигури за служебен премиер са Рая Назарян и фигурите, поставени от статуквото, коментира депутатът от "Морал, единство, чест" (МЕЧ) Христо Расташки пред журналисти в парламента преди заседанието на Комисията по конституционни и правни въпроси, попитан каква е приемливата фигура за служебен премиер.

На първо място мога да ви кажа според нас кои са неприемливите фигури – определено Рая Назарян, фигурите от статуквото, които са поставени, посочи Расташки. Почти всички позиции бяха заети от хора, които са свързани с Делян Пеевски и с Бойко Борисов. Така че тези фигури са абсолютно неприемливи за нас, за МЕЧ, абсолютно неприемливи и за народа, който доскоро беше на протест против тях, каза депутатът.

Единственият, който смятаме, че е по-отдалечен, е Андрей Гюров, който беше възможен избор за президента в момента, но ще видим какво ще бъде решението, каза Христо Расташки.

