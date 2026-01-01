Нова серия от срещи проведе днес президентът Илияна Йотова в рамките на конституционната процедура по назначаване на служебен премиер и съответно служебно правителство. Беше получен и първият отговор "да" и готовност да се поеме поста на служебен министър-председател, той дойде от подуправителя на Българската народна банка (БНБ) Андрей Гюров.

Как преминаха консултациите

Иначе през деня управителят на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев пръв се срещна с държавния глава. Йотова го посрещна на входа на президентската институция. Срещата между двамата бе закрита.

"Ако приема да стана служебен министър-председател, това би представлявало нарушение на българското и европейското законодателство, а също така и на утвърдените етични норми", каза пред журналисти управителят на БНБ след срещата си с президента.

"Санкцията за подобно нарушение е подаването на незабавна оставка, а подобно развитие крие риска от дестабилизиране на най-стабилната публична институция към момента, която е Българската народна банка, но също така и лишаване на страната от пълноценно представителство и от право на глас в управителния съвет на Европейската централна банка в самото начало на членството ни в еврозоната. Това би могло да бъде много лош сигнал за пазарите, за нашите партньори с всички произтичащи от това негативни последици", посочи още той и допълни, че неговата позиция е мотивирана както от гледна точка на институционалната логика, така и от институционалната отговорност.

Около 12:00 ч. и подуправителят на БНБ Петър Чобанов също проведе среща с президента Илияна Йотова.

Той бе категоричен и съобщи, че не би приел да бъде служебен премиер. "Отговорът е "не", не мисля, че в момента съм необходим в тази си роля", каза Чобанов.

След него бе и другият подуправител - Радослав Миленков . Той бе категоричен: "Няма да стана служебен премиер, прекалено много ангажименти имам в Европейската централна банка (ЕЦБ) и в Българската народна банка (БНБ). Аз съм давал аргументите си и преди, те са известни, повторих ги и пред г-жа Йотова. В момента ръководя две управления в БНБ с всички произтичащи от това ангажименти и ограничения, така че не е изненада за никого моята позиция".

След това бе и срещата с Андрей Гюров , който обяви, че е готов да стане служебен премиер.

Беше един много важен и знаков разговор с президента, защото и двамата осъзнаваме, колко погледи и колко очаквания са насочени в наша посока в този момент. Това, което казах и на нея, е, че едни честни избори могат да бъдат направени само и едно честно съпрудничество между всички институции, които са чули площадите и са чули какво искат хората и гражданите", сподели той.

Гюров отбеляза, че е готов да поема отговорността, ако това стане при ясни принципи и без скрити условия.

"В принципите означава България е Европа, а в Европа се провежда честни избори. Честни избори може да имаме тогава, когато едно служебно правителство не се намества на политическия терен, той е достатъчно неутрално и равно отдалечено от всички партии и работи само в правомощлията, които са удадени от Конституцията", подчерта още той.

На въпрос дали го притеснява юридическия казус около него, той отговори: "Аз не мога да коментирам от юридическа гледна точка, защото не съм юрист, но от професионална гледна точка това, което мога да кажа е, че Административният съд вече отмени решението на Комисията за противодействие на корупцията, което беше основа за моите устранявания от правителния съвет, а в моментът е, че е дело пред Съдът на Европейския съюз и там на изслушването получих много категорична подкрепа от становищата, както на Европейската Централна банка, така и на Европейската Комисия. В този смисъл аз нямам никакви морални проблеми да приема една такава позиция. Тук ще считам, че президента с оглед на компетенцията и юридическия кип, който е в президентството ще вземе най-правилното решение."

Следващи консултации

На 29 януари (четвъртък) държавният глава ще приеме омбудсмана на България Велислава Делчева и заместник-омбудсмана Мария Филипова.

На 30 януари (петък) президентът Илияна Йотова ще се срещне с председателя на Сметната палата Димитър Главчев и неговите заместници Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

Вчера, в рамките на конституционната процедура по назначаване на служебно правителство, президентът Илияна Йотова се срещна с председателя на 51-вото Народно събрание Рая Назарян, която също отказа.

Процедурата

Според член 99, алинея 5 на Конституцията, след като не е постигнато съгласие за образуване на правителство, президентът след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател назначава служебно правителство и насрочва нови избори в двумесечен срок.

Президентът може да избира за служебен премиер измежду следните ръководители на институции - председателя на Народното събрание Рая Назарян; управителя на БНБ Димитър Радев или подуправител на БНБ – Андрей Гюров, Петър Чобанов, Радослав Миленков; председателя на Сметната палата Димитър Главчев или заместник-председател на Сметната палата – Маргарита Николова, Силвия Къдрева; омбудсмана или негов заместник – съответно Велислава Делчева, Мария Филипова.

В края на 2025 г. тогавашният президент Румен Радев проведе консултации с парламентарните групи, след като правителството с премиер Росен Желязков подаде оставка. На 16 януари Радев обяви, че страната отива на избори, след като от АПС върнаха третия мандат неизпълнен. Преди това бяха върнати и първите два проучвателни мандата – на ГЕРБ - СДС и на „Продължаваме промяната-Демократична България".