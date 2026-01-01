Честната ръка на свети Давид от Евбея и шапка от облачението на мощите на свети Йоан Руски бяха посрещнати тази сутрин в катедралния храм „Въведение Богородично“ в Благоевград.

Православните светини бяха донесени за поклонение от делегация, водена от Халкидския митрополит Хризостом от Гръцката православна църква, която беше посрещната от Неврокопския митрополит Серафим. Светините са изложени за поклонение на централно място в храма, в който от ранните сутрешни часове идват множество миряни, за да се поклонят пред тях.

В храма тази сутрин се служи архиерейска света литургия, а светините ще бъдат изложени за поклонение до ранния следобед днес, посочиха от Неврокопска епархия.

БТА

Светините бяха посрещнати в събота, 24 януари, в църквата „Света Марина“ в Софийска митрополия. Те бяха донесени за поклонение в София от делегация, водена от Халкидския митрополит Хризостом, която беше посрещната от българския патриарх и Софийски митрополит Даниил. Светините бяха пренесени с лития в митрополитския катедрален храм „Св. вмчца Неделя“. Православните светини бяха посрещнати и в Троянския манастир на 27 януари, понеделник, където останаха за поклонение до обедните часове.

Свети Давид Евбейски е роден в края на XV век, в с. Гардиница (днес Кипариси) срещу северната част на остров Евбея. От малък посещавал църковните богослужения, имал видение на свети Йоан Кръстител, който го призовал да го последва.. На 15-годишна възраст Давид станал послушник в манастири в област Магнезия, около днешния гр. Волос. На остров Евбея се заселил в пещера в планината, недалече от днешния град Лимни.

Започнали да идват християни за съвет и духовно наставление. Издигнат бил манастир, където се събрали много монаси. Постоянно епископи и жители от други области на страната молели Давид да ги посети за духовни поучения и наставления. Той се прославил с чудеса още приживе. Починал около средата на XVI век. След смъртта му манастирът станал място за поклонение пред мощите му. Паметта на Давид Евбейски се почита на 1 ноември.

Свети Йоан бил руски войник християнин, който по време на поредната Руско-турска война в 1711 г. бил взет в плен. Продаден бил на турски кавалерийски офицер от село Прокопи в малоазийската област Кападокия. Той взел Йоан за ратай, да се грижи за конете му. Йоан живеел в издълбания обор при конете, но се грижел много добре за тях и господарят му оценил добротата и предаността на ратая християнин.

Йоан живеел в молитва, смирение и вярност към Христовото звание, бил за пример на християни и мюсюлмани. Упокоил се в 1730 г. и бил погребан с почит от християните в селото. След време се установило, че тялото му е нетленно и го положили в ракла. При размяната на населението през 1924 г. християните от Прокопи се изселили на остров Евбея в Гърция, като взели и мощите му. Днес те са една от най-големите християнски светини в южната ни съседка. Паметта му се почита на 27 май.