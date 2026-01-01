19-годишен младеж ограби момче на 14 г. в Казанлък, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

На 27 януари 2026 г. в 13.17 ч. в Районното управление в Казанлък е получено съобщение от 32-годишен мъж, че на улица в града непознато лице е взело от сина му – 14-годишно момче, мобилен телефон, часовник и портмоне с пари.

На място е изпратен полицейски екип, който установил и задържал извършителя на деянието – 19-годишен мъж.

Вещите, обект на престъпление, с изключение на парите, са предадени от 19-годишния и върнати на потърпевшия.

Извършителят е задържан за срок до 24 часа. Образувано е бързо производство под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора.