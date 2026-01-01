18-годишен шофьор блъсна с колата си 61-годишна жена от село Гърмен, която се е движила по пътното платно съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград.

На 27 януари около 19:10 часа на ул. „Гоце Делчев“ в Гоце Делчев лек автомобил „Ауди“, управляван от 18-годишен младеж от село Слащен е блъснал 61-годишна жена от село Гърмен, която се е движила по пътното платно.

Пешеходката е пострадала с фрактури на шиен прешлен, ребра, таза и подбедрицата, както и хематом и травма на главата.

На водача на автомобила са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни.