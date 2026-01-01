63-годишен работник в детско заведение пострада при трудова злополука в Русе, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 27 януари. Мъжът е извършвал ремонтни дейности и е бил общ работник.

Пострадал е по време на работа с ъглошлайф, при спукване на абразивния му диск. Той е настанен в болница - с различни увреждания на крак.

Иззети са веществени доказателства. Случаят е документиран заедно с представители на трудовата инспекция.