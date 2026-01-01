45-годишен работник към община Вълчедръм пострада тежко при инцидент на снегорин, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 19 януари в двора на общинското предприятие.

Той се е качил в каросерията на паркирания в двора на фирмата товарен автомобил, оборудван като снегорин и опесъчител, за да го почиства.

По неизяснени причини е стъпил върху уредбата за избутване и разпръскване на пясък, която в този момент работела, като е получил рани на крака.

Настанен е в болница в Монтана - без опасност за живота. За случая е уведомена „Инспекцията по труда“ и се води разследване.