Прокуратурата привлече към наказателна отговорност 20-годишен мъж, държал електронни цигари без бандерол, съобщиха от обвинението.

На 27 януари в гараж в София,обвиняемият е държал 1115 броя различни видове електронни цигари.

Иззеха голямо количество контрабандни вейпове в София (СНИМКИ)

За престъплението се предвижда наказания „лишаване от свобода“ за срок от 1 до 6 години и глоба до 10-кратния размер на пазарната цена на разпространяваните стоки.

Младият мъж е задържан за 72 часа, като предстои да му бъде поискан постоянен арест.