Пореден ден продължава голяма опашка от тирове преди граничния пукт "Капитан Андреево" в посока Турция. Тя все пак се е „стопила“ до около 5-6 километра.

Вчера вечерта колоната от тирове достигаше 19 километра. На отделни места по магистрала "Марица" има паркирани камиони, които изчакват.

За последното денонощие на пункта са обработени близо 2800 камиона, от които 1500 на трасе "изход". Максималният капацитет на пункта е 3000 тира на денонощие, съобщи БНТ.

Камион се вряза в опашка от тирове на „Капитан Андреево“, шофьорът загина

Яни Пейчев, началник на ГКПП “Капитан Андреево”, казва пред обществената телевизия: „Имаме създадена организация на територията на магистрала "Марица". Както има патрули от Гранична полиция, така има патрули от Национална полиция. Тяхната задача е да регулират движението, да не допускат изчакващите за проверка товарни автомобили да са извън прекъснатата лента, така наречена аварийна лента. И също така да не се създава предпоставка за пътно-транспортни произшествия и да не се пречи на останалите участници от движението."

Пейчев обясни, че интензивността на движение през пункта е увеличена и заради протестните действия на фермерите на територията на Гърция. За по-добрата организация на контрол и преминаване на тировете се организират регулярно работни срещи между българските граничари и колегите им от "Капъкуле".

От Камарата на автомобилните превозвачи алармираха, че продължаващите опашки на ГКПП "Капитан Андреево" застрашават безопасността на шофьорите и нормалното управление на бизнеса, алармират

Според тях опашките от десетки километри продължаващи с часове, изправят водачите пред неприемлив риск и създават условия за сериозни пътни произшествия.

Кошмарът за шофьорите на тирове на „Капитан Андреево“ продължава, опашката е 15 км

"Вчера се случи тежък пътен инцидент, при който турски водач на камион се блъсна в последния тежкотоварен автомобил от опашката с чакащи превозни средства километри преди ГКПП „Капитан Андреево“. При удара шофьорът загина на място. Трагедията е поредното доказателство, че настоящата организация на движението на границата не гарантира безопасността на водачите и изисква незабавна промяна", подчертават от Камарата.

"Опашките в аварийната лента на пътя не са просто неудобство – те са заплаха за живота и здравето на шофьорите, особено при зимни условия. Те често остават блокирани с часове, без възможност да спазват правилата на ЕС относно времената за шофиране и почивки поради изтичане на работния им ден в придвижване на опашката. Отделна е и темата, че чакащите не разполагат с базови човешки нужди, включително достъп до санитарни помещения", пишат още превозвачите.

Според тях основният въпрос в тази ситуация не е дали превозните средства трябва да стоят в аварийната лента на магистралата, а защо се стига до това и какви са причините за сериозните забавяния при обработката на тежкотоварните автомобили на граничните пунктове с Република Турция.

"Осигуряването на безопасно и своевременно преминаване през границата е пряка отговорност на държавата. Затова считаме, че е наложително да се предприемат редица действия от страна на компетентните органи", настояват превозвачите и посочват:

Идентифициране на конкретните причини за забавянето и предприемане на ефективни мерки за тяхното разрешаване, за да се осигури нормално преминаване на границата и безопасност за водачите.

Подобряване на организацията на трафика и ускоряване на обработката на документи на пункта;

Създаване на безопасни зони за изчакване на тежкотоварни автомобили, когато това се налага;

По-добра координация между българските и турските гранични служби с цел намаляване на времето за чакане и предотвратяване на критични ситуации.

БТА

"Категорично заявяваме, че е абсурдно да караме шофьорите да стоят с часове на опашките. Апелираме за незабавни действия, които да предотвратят нови трагедии и да осигурят безопасността на всички участници в движението", завършва позицията им.