Продължава интензивният трафик на тежкотоварни автомобили през граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево“, съобщиха за БТА от звеното в Свиленград на пресцентъра на Агенция „Митници“.

За последното денонощие на българския граничен пункт срещу турския „Капъкуле“ са обработени общо 2701 камиона. От тях 1273 тежкотоварни превозни средства са преминали по входящото трасе за България, а 1428 – по изходящото към Турция.

Проблемът с натоварения трафик през пункта продължава повече от седмица. Заради това се образуват и опашки по трасето в подхода към граничния пункт по Авто магистрала „Марица“.

Тази сутрин на 104-ия километър на автомагистралата, в аварийната лента в посока Турция, беше регистрирана катастрофа между два камиона.При нея на място загина единият от шофьорите, турски гражданин.

Заради инцидента е спряно движението на товарните автомобили, а за леките автомобили е въведен обходен маршрут по път I-8 през Свиленград и в обратната посока. Движението се регулира от екипи на „Пътна полиция“.