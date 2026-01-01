Шофьор загина, след като тежкотоварният автомобил, който е управлявал, се вряза в опашката от чакащи тирове на няколко километра преди ГКПП "Капитан Андреево". Шофьорът е турски гражданин.

Пътният инцидент е станал около 7 часа сутринта на 27 януари на автомагистрала „Марица“ преди пункта „Капитан Андреево“.

Катастрофата е станала в аварийната лента в посока Турция, при удар в камион с молдовска регистрация.

Кабината на водача е буквално смазана. Движението от Свиленград за пропускателния пункт на влизане в Турция е спряно заради произшествието.

Причините за инцидента към момента не са установени. По случая се работи.