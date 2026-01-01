За обърнат тир при 16 км на магистрала "Хемус" съобщават потребители в социалните мрежи. Полицейски служители регулират движението, което се осъществява в изпреварващата лента.

Инцидентът е станал преди село Яна в посока София. Сигналът за произшествието е получен в 15:10 часа. Няма пострадали.

Диана Русинова, председател на Управителния съвет на „Европейски център за транспортни политики“, написа във Facebook, че има разпилян опасен товар.

"По документите товарът е водороден пероксид (водороден прекис) - воден разтвор, Клас опасност: 5.1 (окислител) + (8) корозивен, Опаковъчна група II Количество: 22 000 кг нето (23 254 кг бруто)", пише още Русинова.

Извършва се оглед на местопроизшествието, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).