Една от основните връзки между столичните райони „Младост“ и „Студентски“ - мостът на ул. „проф. Марко Семов“, който е част от трасето на метрото (линии М1 и М4), навлиза във втория етап от своя основен ремонт след предсрочното приключване на първия етап от дейностите. Това посочва кметът на район „Младост“ Ивайло Кукурин.

Във връзка с Етап II от обновяването на съоръжението се въвеждат промени в движението.

Южното пътно платно от УСБАЛ по онкология към район „Младост“ ще бъде отворено за временно двупосочно движение. Северното платно ще бъде затворено за основен ремонт в участъка от УСБАЛ по онкология до ул. „Йерусалим“. Възстановява се двупосочното движение по ул. „Пловдивско поле“. Ограничено ще бъде пешеходното преминаване по северната страна на моста (откъм кв. „Мусагеница“).

По време на първия етап е бил извършен пълен обем строително-монтажни дейности - подмяна на настилки, парапети и мантинели, обновяване на уличното осветление с енергийно ефективно, както и цялостна антикорозионна обработка на носещата конструкция, посочва кметът и допълва, че Южното платно вече е напълно обновено и готово да поеме движението по време на втория етап.

В рамките на втория етап ще бъдат обновени всички елементи по северното платно - настилка, тротоари, осветление, отводняване и защитни съоръжения, след което ще бъде възстановена постоянната организация на движение.

„Мостът е ключова връзка между „Младост“ и „Студентски“, както и важна част от метрото на София. След приключване на втория етап съоръжението ще бъде напълно обновено и значително по-безопасно за всички нас - пешеходци, шофьори и ползващи градски транспорт.

Ще продължа да информирам своевременно за напредъка и всички промени в организацията на движението“, допълва още кметът на район „Младост“ Ивайло Кукурин.