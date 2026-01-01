Поради аварии е спряно топлоподаването в част от центъра на София.

От 9:30 часа тази сутрин без парно и топла вода са абонатите на "Топлофикация-София" на ул. "Бисер" 2, 8, 10, 12, 14, ул. "Калиакра" 19 А-Б, 25, 27, 29, бул. "Витоша" 71, 126, 128, Административна сграда "Проно", НДК, хотел "Милениум", сочи справка на интернет страницата на "Топлофикация-София".

Очакваното възстановяване топлоподаването е насрочено за 29 януари в 9:30 часа. От 27 януари в 20:40 часа без парно и топла вода са и абонатите на дружеството в сградите в района на бул. "Васил Левски", ул. "Искър", бул. "Ген. Данаил Николаев", ул. "проф. Милко Бичев", бул. "Евлоги и Христо Георгиеви", бул. "Цар Освободител" и бул. "Васил Левски".

Очаквано възстановяване на топлоподаването е на 29 януари в 18:00 часа. Припомняме, че на 21 януари със заповед на председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Пламен Младеновски енергийният регулатор започна извънредна проверка на "Топлофикация-София" ЕАД.

Проверката е назначена по сигнал на омбудсмана във връзка с аварийни спирания на отоплението и горещото водоснабдяване в столицата.