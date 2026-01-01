Със заповед на председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски енергийният регулатор стартира извънредна проверка на „Топлофикация София“ ЕАД, съобщиха от КЕВР.

Тя е назначена във връзка с подаден сигнал от омбудсмана на България за аварийни спирания на отоплението и горещото водоснабдяване в столицата и е на основание на регулаторните правомощия на Комисията за лицензиране на дейностите в енергетиката.

В рамките на извънредната проверка, извършвана по документи и на място, проверяващият екип има за задача да установи дали „Топлофикация София“ ЕАД е нарушила издадените от Комисията лицензии за производство на топлинна, на топлинна и електрическа енергия и за пренос на топлинна енергия, както и на Закона за енергетиката и подзаконовите актове по прилагането му.

След приключване на проверката ще бъде изготвен констативен протокол и доклад за резултатите от нея, който ще бъде обсъден на заседание на регулатора.

При констатирани нарушения от страна на топлофикационното дружество Комисията ще предприеме предвидените в закона административно-наказателни мерки с цел гарантиране на качеството на предоставяните услуги на клиентите на столичното топлофикационно дружество.

"При постъпващи сигнали за влошено качество на предоставяните услуги, КЕВР ще продължи активната контролна дейност в защита на правата на потребителите. Въз основа на изготвен годишен план регулаторът извършва планови проверки на дейността на дружествата, както и извънредни проверки, с оглед изпълнението на техните задължения съгласно одобрените Общи условия, гарантиращи непрекъсваеми и качествени услуги на техните абонати. При констатирано неизпълнение на тези задължения регулаторът ще продължи да прилага действащата нормативна уредба и ще налага съответните административно-наказателни санкции", посочват още от КЕВР.