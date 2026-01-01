16-годишен тийнейджър е установен като извършител на побой в Разград, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

Около 01.15 часа на 28 януари на паркинга пред хотел в града възниква спречкване между него и двама 21-годишни мъже от село Липнки и град Разград. Разправията прераства във физическа саморазправа, при която двамата получават охлузни рани по телата и главите – телесни повреди, нанесени от непълнолетния.

Транспортирани са за преглед в МБАЛ-Разград и впоследствие освободени за домашно лечение, след като отказали да бъдат хоспитализирани.

Срещу младежа е започнато разследване. Съставен е и акт по Закона за закрила на детето на родителите му.

С поведението на проблемния тийнейджър са ангажирани всички компетентни институции – полиция, прокуратура и местната комисия за противообществени прояви на малолетни и непълнолетни.

За него това е четвърта среща с органите на реда, въпреки наложените възпитателни мерки.