Последният израелски заложник, чиито тленни останки бяха върнати от ивицата Газа, ще бъде погребан днес, предаде Ройтерс.

Ран Гвили – полицай, който не е бил на работа в момента на нападението на „Хамас“ на 7 октомври 2023 г. в Южен Израел, е бил убит от въоръжени бойци. След това тялото му е откарано в ивицата Газа от въоръжената групировка „Ислямски джихад“, съобщиха израелските власти.

Гвили е сред 250-те души, отвлечени по време на атаките, при които бяха убити около 1200 души според израелските данни, а палестинското Министерство на здравеопазването съобщи за над 71 000 палестински жертви в последвалата война.

Много от заложниците бяха освободени по време на две кратки примирия, но десетки починаха в плен.

Съгласно условията на споразумението от октомври, сключено с посредничеството на американския президент Доналд Тръмп, „Хамас“ и другите групировки са се съгласили да върнат всички останали заложници – живи и мъртви, в замяна на освобождаването на палестински затворници.

Гвили, който беше последният върнат от Газа, ще бъде погребан в родния си град Мейтар в Южен Израел. Ковчегът с тялото му ще бъде откаран с процесия, която ще тръгне от Камп Шура – съоръжение, в което Израел идентифицира жертвите на атаките от 7 октомври.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху и президентът Ицхак Херцог се очаква да произнесат речи на погребението.

Връщането на последния заложник и неговото погребение ще отбележат момент на национално изцеление за израелския народ, отбелязва Ройтерс.

На атаките на „Хамас“ – най-смъртоносните убийства на евреи след Холокоста – се гледа като на най-травматичното събитие в историята на Държавата Израел.

С връщането на тялото е изпълнено и ключово условие за край на първия етап от плана на Тръмп за прекратяване на войната. Втората фаза, която Вашингтон обяви, че стартира по-рано този месец, включва повторното отваряне на граничния пункт Рафах между ивицата Газа и Египет.