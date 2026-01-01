На 27 януари в 12:23 ч. в Районното управление в Казанлък е получено съобщение от 38-годишна жена, че на същата дата около 10.30 ч. в жк "Изток" в Казанлък, докато разхождала кучето си, порода Джак Ръсел, е била нападната от друго четириного - Карачанска порода. То излязло от къща в близост до адреса.

Кучето я нахапало по ръцете. Жената е с прободно-разкъсни рани по дланите на двете ръце и лицето. Собственикът на каракачанката е установен – 77-годишен мъж, и вече е разпитан.

В полицията в Казанлък е образувано досъдебно под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора. Работата по случая продължава.