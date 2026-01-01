Върховният административен съд остави в сила решение на Административния съд София-област, с което се потвърждава Решение по оценка на въздействието върху околната среда на директора на РИОСВ във Велико Търново.

С оспореното решение не се одобрява осъществяването на инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на логистична и складова база за каменни фракции, цех за производство на каменна вата, енергоизточник за нуждите на производството, сграден фонд и площадки за находище „Върбовка“, село Върбовка, община Павликени, област Велико Търново“.

Административното дело пред ВАС е образувано по касационна жалба на „Петрургия“ ООД.

Върховните съдии приемат, че първоинстанционният съд е разгледал подробно възможностите на свикване на ново (повторно) заседание на експертния екологичен съвет (ЕЕС) към РИОСВ, което да събере пълна, точна обективна и конкретна информация и данни за всички елементи от околната среда, които са свързани със съответния инвестиционен проект. Резултатите от събраната допълнителна информация от органа са изпратени за запознаване на жалбоподателя, който в едномесечен срок е трябвало да прадстави становище. Дружеството е заявило, че няма да променя, допълва или преработва доклада за ОВОС.

Първонстанционният съд правилно е приел изводите на РИОСВ, че с инвестиционният проект не се гарантира спазването на нормите за качество на околната среда и опазване на човешкото здраве, каквито са разпоредбите на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Отрицателно е становището и на Министерството на здравеопазването, според което в ДОВОС липсва достатъчно информация за адекватна оценка на здравния риск, недостатъчните мерки за предотвратяване на отрицателното въздействие при реализацията на ИП. Това отрицателно становище е самостоятелно основание директорът на РИ0СВ-Велико Търново да обоснове отказа си за одобрение на инвестиционното намерение.

С цел да установи фактите и поради липса на информация от съществено значение в доклада по ОВОС, изготвен от „Петрургия“ ООД, на РИОСВ – Велико Търново се е наложило да извърши допълнителни действия за събиране на доказателства и да проведе второ заседание на EEC, което е причина за забавянето за произнасянето. ВАС приема, че неспазването на сроковете за произнасяне и нарушаването на принципа за бързина в процеса не представляват абсолютно основание за отмяна на административния акт и няма отношение към нито едно от основанията за отмяна.

Принципът на обективната истина има превес спрямо принципа на процесуалната бързина, за да се гарантира справедливо и правилно решаване на поставения пред административния орган въпрос и за защита правата и интересите на гражданите.

Решението е окончателно.