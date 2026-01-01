Възрастен шофьор блъсна жена на пешеходна пътека в Стара Загора, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

На 27 януари около 18:05 ч. в Стара Загора на кръстовището на ул."Генерал Гурко" с ул. "Майор Таньо Кавалджиев" е настъпило пътнотранспортно произшествие.

По първоначална информация същото е между лек автомобил „Пежо“, управляван от 70-годишен мъж и пресичаща по пешеходна пътека тип "зебра" 29-годишна пешеходка.

Пострадала е пешеходката, оказана ѝ е медицинска помощ на място от екип на ЦСМП и е освободена.

Водачът и пешеходката са тествани за употреба на алкохол, отчетени са отрицателни резултати. В сектор "Пътна полиция", на водача е съставен акт за установено административно нарушение и констативен протокол за катастрофата с пострадало лице.