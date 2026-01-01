МОН и Министерският съвет провеждат последователни политики за по-тясно обвързване на приема и финансирането във висшето образование с потребностите на пазара на труда и на обществото. Образованието и пазарът на труда са два различни пазара, които невинаги са в синхрон. От една страна е пазарът на образованието, а от друга – пазарът на труда. Това заяви министърът на образованието в оставка Красимир Вълчев.



Вълчев уточни, че търсенето на образование понякога се разминава с реалните потребности на икономиката. „Именно затова работим за увеличаване на приема в едни професионални направления и за ограничаването му в други. Имаме и защитени специалности. Те са уникални по съдържание и се предлагат само в едно висше училище. Финансираме ги допълнително, за да се запазят като центрове на обучение, защото обществото има нужда от тези специалисти“, заяви министърът.



Имаме нужда от три пъти повече студенти, които да завършват тази специалност за медицински сестри. След като миналата година премахнахме таксите за обучение, отчетохме ръст от 36% в приема. Това не е достатъчно, но е важна крачка напред, убеден е Вълчев.



Имаме интерес към обучението у нас, но висок процент от завършилите медици заминават да работят в чужбина, каза още Вълчев.