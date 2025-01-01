Ако към медицинския състав на болницата бъдат назначени дори само няколко допълнителни медицински сестри, това може значително да намали професионалното „прегаряне“ (burnout) и да подобри атмосферата сред персонала, сочи ново проучване, цитирано от ЮПИ.

Според публикация в JAMA Network Open, увеличаването на щата на медицинските сестри само с 10% подобрява отношенията както сред лекарите, така и сред сестрите в болниците.

„Прегарянето на лекарите е глобална криза, но засега са намерени малко действащи решения“, казва в прессъобщение водещият изследовател Линда Айкен, директор и основател на Училището за медицински сестри към Центъра за медицински изследвания и политики на Университета на Пенсилвания във Филаделфия.

„Нашето проучване доказва, че инвестициите в медицинските сестри е решение с двойна полза – подобрява благосъстоянието и на сестрите, и на лекарите, като в същото време подобрява грижата за пациентите“, допълва тя.

За целите на анализа изследователите са се допитали до 1100 лекари от Европа и около 5300 от САЩ, както и до 3000 медицински сестри от европейски болници и близо 12 000 от американски.

Резултатите показват, че в САЩ подобряване на работната среда на сестрите – включително чрез увеличаване на персонала – само с 10% се свързва с 22% спад на лекарите, които възнамеряват да напуснат; 25% по-малък дял на тези, които не биха препоръчали болницата си; 19% намаление на неудовлетворените от работата си лекари и 10% по-малко случаи на професионално прегаряне.

Подобни тенденции се наблюдават и в европейските болници при 10% увеличаване на екипа от медицински сестри – 20% спад на лекарите, които искат да напуснат; 27% по-ниска вероятност да откажат да препоръчат болницата си; 15% намаление на неудовлетворението от работата и 21% по-малка вероятност за прегаряне.

Като цяло между 20% и 44% от лекарите, участвали в допитването, заявяват, че обмислят да напуснат поради неудовлетворение, а до 45% съобщават за високи нива на прегаряне.

„Подобряване на щата на медицинските сестри и създаването на подкрепяща работна среда са организационни реформи, които са постижими, основани на доказателства и могат да задържат както сестрите, така и лекарите“, подчертава в прессъобщението старши изследователят Карън Ласатър, завеждаща департамент в Penn Nursing.