Със заповед на директора на ОД на МВР-Видин от 28 януари са образувани две проверки по случая с жестокия побой от охранители в дискотека, съобщиха от полицията.

Проверките са на охранителната фирма, осъществяваща охрана на дискотеката в центъра на града и на полицейски служител от Районно управление-Видин.

Жесток побой от охранители в дискотека във Видин, младеж е в реанимация (ВИДЕО)

Те са във връзка с твърденията на майката на 25-годишнен мъж, пострадал при побой пред същото нощното заведение.

На 25 януари сутринта е образувана преписка по повод възникнало сбиване пред дискотеката.

Полицейски служители изясняват фактите по случая, анализират налични към момента видеозаписи от охранителни камери, установяват свидетели-очевидци.

Активната работа по случая продължава. След приключване на проверката, преписката ще бъде докладвана в прокуратурата.