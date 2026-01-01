Министерски съвет сложи край на 20-годишна сага. Амфитеатърът на Сердика в сърцето на столицата вече е собственост на държавата.

„С днешния акт на Министерския съвет приключи една почти 20-годишна сага, свързана с Античния театър „Сердика“. Това заяви министърът на културата Мариан Бачев.

Правителството е приело решение за замяна на имот с цел опазване на археологическото наследство на антична Сердика. „Добре познатият амфитеатър, който над 20 години седи разкрачен между това коя собственост да бъде и как да бъде съхранен за напред - приключи“, каза министърът.

МС

Бачев разясни, че имотът вече е част от активите на Министерството на културата, както и че ще бъде „съхранен, реставриран и реконструиран за нуждите на българската култура“.

От думите на Бачев стана ясно, че в условия на удължителен бюджет решението няма да се реализира с предвидените за ремонт и реконструкция близо 770 хил. евро. „Но пък сме дали възможност на следващите, които ще поемат ръководството на МК, да се погрижат“, добави министърът в оставка.

Той съобщи, че замяната е за равностоен имот в район „Витоша“. „Колегите от Български енергиен холдинг са доволни от тази замяна, така че те ще могат да построят своята административна сграда“, каза Бачев.

На въпрос какво ще се случи с хотела, непосредствено до Антична Сердика, министърът в оставка каза: „Не виждам основание на този етап да има необходимост от събаряне на хотела. Той е частен“.