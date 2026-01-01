Община Карлово завърши изпълнението и на втория мост над река „Татлъ дере“ по ул. „Вл. Ленин“ в село Каравелово, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.

Строителните дейности започнаха през пролетта на 2025 г. при неосигурено финансиране, като целта беше изпълнение на долното строене на съоръжението и цялостно оформяне на коритото на реката. Проектът е част от мерките за преодоляване на последиците от наводнението на 2 септември 2022 г.

Веднага след наводненията през 2022 г. кметът на Карлово внесе в Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане два доклада, свързани с корекцията и повишаването на проводимостта на деретата, сред които и Меден дол. След осигуряване на средствата от комисията строителните дейности по обекта продължиха до пълното му завършване.

За възстановяване на транспортния достъп между двата бряга по ул. „Вл. Ленин“ е изградена нова стоманобетонна, двуотворна мостова конструкция. Пътното съоръжение пресича коритото на реката косо и е с два отвора с осова дължина по 10 метра. Връхната конструкция е изпълнена от стоманобетонни греди, обединени с монолитна плоча. Върху положената хидроизолация е изпълнена асфалтобетонна пътна настилка и маркировка. Върху изградените тротоарни блокове от двете страни на платното са монтирани нови ограничителни системи и предпазни парапети за пешеходци.