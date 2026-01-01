Държавата успя да спаси 100% от предвидените средства за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Това е тази част от Плана за възстановяване и устойчивост, която беше в 100% риск в началото на мандата. Мярката бе договорена от правителството с Европейската комисия като част от преговорите за изменение на Плана за възстановяване и устойчивост. Нашата цел беше да спасим всички жилищни блокове, които бяха сериозно изостанали като дейности, а липсата на напредък криеше риск от нейспълнение по Плана, който изтичаше на 30 юни тази година. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов след заседанието на Министерския съвет.

Договорихме рисковите блокове да се прехвърлят като самостоятелна инвестиция, която да бъде управлявана от Българската банка за развитие. Така се запазват всички средства, предвидени за саниране на всички сгради в размер на 246 556 225 евро. Удължава се и срокът за изпълнение на ремонти дейности до 31 декември 2029 г., обясни Иванов.

От МРРБ към Българската банка за развитие ще бъде прехвърлено санирането на 177 блока от етап 1 и всички 277 жилищни сгради, одобрени от етап 2.

С преговорите си с ЕК успяхме да договорим отпадането на 20% съфинансиране от собствениците на жилища по етап 2, което означава, че санирането на блоковете ще е безплатно за българските граждани и те са свободни да разполагат със средствата, събрани от етажните собствености.