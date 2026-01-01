/ /iStock
Единият от извършителите е задържан, а другият се укрива

За броени часове разкриха участници в телефонна измама в Софийско, съобщиха от полицията.

На 27 януари 88-годишен мъж от Ботевград е подал сигнал, че е станал жертва на измамата.

Измамиха възрастна жена даде на мним полицай 21 000 лв. и 330 евро

Той разказал, че предния ден на домашния му телефон е постъпило обаждане от непознат, който се представил за служител на енерго дружеството и го „предупредил“, че ще му бъде спрян токът.

След това е имало второ обаждане от мъж, представил се за служител на МВР. „Полицейският служител“ му обяснил, че се провежда полицейска акция за задържането на престъпници и трябва да помогне с пари за реализирането ѝ, като го уверил, че след това парите ще му бъдат върнати.

Разтревожен, възрастният мъж е събрал всичките сиспестявания си - 4000 лева и 500 евро, сложил ги в найлонов плик и ги предал през балкона на жилището си на чакащия там непознат.

Жертва на телефонна измама: Възрастна жена даде 21 000 лв., вярвала, че „съдейства на полицията“

След разследване са хванати извършителите - двама криминално проявени врачани. При задържането му, единият предал отнетата сума, съучастникът му към момента са укрива от органите на реда.

Разследването по случая продължава под надзора на прокуратурата.

Последвайте ни

София