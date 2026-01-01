За броени часове разкриха участници в телефонна измама в Софийско, съобщиха от полицията.

На 27 януари 88-годишен мъж от Ботевград е подал сигнал, че е станал жертва на измамата.

Той разказал, че предния ден на домашния му телефон е постъпило обаждане от непознат, който се представил за служител на енерго дружеството и го „предупредил“, че ще му бъде спрян токът.

След това е имало второ обаждане от мъж, представил се за служител на МВР. „Полицейският служител“ му обяснил, че се провежда полицейска акция за задържането на престъпници и трябва да помогне с пари за реализирането ѝ, като го уверил, че след това парите ще му бъдат върнати.

Разтревожен, възрастният мъж е събрал всичките сиспестявания си - 4000 лева и 500 евро, сложил ги в найлонов плик и ги предал през балкона на жилището си на чакащия там непознат.

След разследване са хванати извършителите - двама криминално проявени врачани. При задържането му, единият предал отнетата сума, съучастникът му към момента са укрива от органите на реда.

Разследването по случая продължава под надзора на прокуратурата.