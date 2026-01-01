Възрастна жена стана жертва на телефонна измама, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

На 25 януари 2026 г. в РУ-Гълъбово е получено съобщение от 78-годишна жена, че в гр. Гълъбово, на 24 януари 2026 г., в периода от 12.00ч. до 14.00ч., е станала жертва на телефонна измама, като след обаждане на домашния й телефон била въведена в заблуждение по схемата "съдействие на полицията", след което предала на непозната за нея жена, сумата от 21 000 лв. и 330 евро.

Образувано е досъдебно производство по чл.209, ал.1 от НК под надзора на Районна прокуратура-Стара Загора. Работата по случая продължава.

От полицията припомнят да бъдем бдителни и да не се поддаваме на телефонни измами.

Жертви стават основно възрастните хора - предупредете близките си, обяснете да не дават пари на непознати под никакъв предлог, обясняват от МВР.

МВР препоръчва: Не давайте пари, поискани по телефон от непознат телефонен номер. При телефонно обаждане от непознат номер с искане за пари сигнализирайте на 112 или се обадете на своите близки. По никакъв повод не давайте пари на непознати, независимо от предлога. В никакъв случай не се съгласявайте да давате пари и ценности на ръка, да ги хвърляте през терасата, да ги оставяте на обществени места до пътни табели и т.н. Ако имате съмнение, че сте попаднали на измамливо обаждане, затворете телефона, оставете го настрани и потърсете помощ от друг апарат, на ваш съсед, близък или роднина. В случай, че получите обаждане и спрямо Вас бъде осъществен опит за телефонна измама, незабавно подайте сигнал на тел.112 или директно в подразделение на полицията.