Семейство от Кюстендил стана жертва на крупна телефонна измама в Кюстендил, съобщиха от полицията.

На 21 януари вечерта те са отишли в ОД на МВР, за да съобщят, че са били въведени в заблуждение по телефона от непознат мъж, представил се за полицай.

Той им казал, че ще последва обаждане от измамници, които ги проследяват и ще им поискат пари. Уверил ги, че органите на реда са в готовност да реагират и да задържат престъпниците.

Семейството е контролирано постоянно по телефоните, не са им позволявали да говорят с други хора. Комуникацията по телефона между жертвите, измамниците и „полицая“ продължила до късно през нощта.

Имало и уведомяване на семейството, че има задържани, водят се разговори и с прокурор, мниминят полицай им дал и телефонен номер за връзка.

Семейството е занесло 31 000 евро до близко училище и ги е хвърлени през оградата. След оставянето на парите и спазените указания, обажданията са били преустановени.

По случая се води разследване и е уведомен прокурор.

Призовават се гражданите:

Не се доверявайте на обаждания от непознати. Полицията не иска пари от гражданите

Не се разделяйте с лека ръка със спестяванията си

Препоръчваме съхранявайте парите си в банкова институция