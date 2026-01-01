В обхвата на Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите – Велико Търново са съставени 30 акта за необосновано повишение на цените, като половината от тях са свързани с магазини за хранителни стоки. Това съобщи пред журналисти Боряна Джагарова, старши експерт в дирекция „Комуникации“ към НАП.

От началото на годината в дирекцията са издадени девет наказателни постановления на обща стойност над 23 хил. евро, уточни Джагарова.

По думите ѝ приоритетно се работи по сигнали на граждани, като значителна част от тях са свързани със сферата на услугите. Освен за фризьорски и козметични салони, сигнали са подадени и за повишение на цените за паркинги, автомивки, пунктове за годишни технически прегледи, вендинг автомати и аптеки.

След връчването на наказателните постановления служителите на НАП извършват последващи проверки, за да установят дали цените са коригирани. В национален мащаб броят на проверките е близо 5000, посочи Джагарова.

Днес служители на НАП – Велико Търново са извършили проверка по сигнал за повишение на цените в търговски обект, в който се продава пица на парче. Според подадения сигнал през декември цената на парче пица е била 3 лева, а от януари е увеличена на 4 лева, или 2 евро. В рамките на пет работни дни търговецът следва да предостави всички изискани документи, за да бъде извършен анализ дали е налице необосновано повишение на цената.

При установяване на нарушение се съставя акт за установяване на административно нарушение и се издава наказателно постановление. Санкцията за първо нарушение е от 5000 до 100 000 лева, а за второ – от 10 000 до 200 000 лева.

В национален мащаб от началото на годината са постъпили над 2000 сигнала за повишение на цените, като около половината от тях са свързани с магазини за хранителни стоки. Актове са издадени на близо 300 търговски обекта, допълни Боряна Джагарова.