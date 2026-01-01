Знамената пред кметството в Солун бяха спуснати наполовина от ранните сутрешни часове в знак на почит към паметта на седемте привърженици на местния футболен клуб ПАОК, които загинаха вчера при катастрофа в Румъния, съобщи държавната телевизия EPT.

Общината взе решение да отложи всички планирани публични събития до петък, 30 януари.

Седем футболни фена загинаха при катастрофа в Румъния

В публикация на официалната си страница във фейсбук съболезнования към близките на жертвите поднесе гръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис: ,,Дълбоко съм разтърсен от трагичния инцидент в Румъния, при който седем млади наши сънародници загубиха живота си", написа Мицотакис.

Seven PAOK Salonika fans died in a minibus crash in Romania while heading to a Europa League match against Lyon.



Greek PM Kyriakos Mitsotakis called it "devastating" and assured government support 😔.



Румънският премиер Илие Боложан също изрази съболезнованията си към семействата на седмината млади гръцки граждани, съобщи румънската новинарска агенция Аджерпрес.

Освен седемте жертви в катастрофиралия бус са пътували още трима фенове на ПАОК, които в момента се намират в болница в Румъния.