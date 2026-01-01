Фотоизложба, посветена на великия Димитър Пенев, ще бъде открита днес, сряда, 28 януари, в 16.30 ч в Градската градина пред Народния театър в София.

Изложбата може да се види до 10 февруари 2026 г.

Паметник на Димитър Пенев ще бъде поставен до стадиона на ЦСКА в Борисовата градина

Историята на легендарния футболист и треньор №1 на България за ХХ век, изградил най-големия успех в историята на българския футбол - бронзовите медали от световното първенство в САЩ през 1994 г. е проследена в 80 фотографии, заснети от признатия фотограф Бончук Андонов.

Инициативата се организира от Столична община със съдействието на Фондация "София - Европейска столица на спорта".