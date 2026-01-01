По инициатива на Васил Терзиев започва изграждането на паметник на легендарния футболен треньор Димитър Пенев в Борисовата градина. Темата беше обсъдена на работна среща, проведена вчера между представители на Столична община, район „Средец“ и ръководството на ПФК ЦСКА.

Паметник на Димитър Пенев ще бъде поставен до стадиона на ЦСКА в Борисовата градина

В рамките на срещата бяха набелязани първите принципни стъпки за развитие на инициативата, която ще се реализира в партньорство между общината, спортната общност и други заинтересовани страни. Предстои изработване на концептуален и процедурен план, съобразен със значимостта на проекта и с действащите правила за градската среда.

Участниците в разговора споделиха общото убеждение, че приносът на Димитър Пенев заслужава трайна и достойна форма на признание. Освен като изключителен треньор и визионер в българския футбол, той се утвърди и като пример за професионализъм, характер и отдаденост, които имат значение и за спортната история на страната, и за поколенията фенове.

Погребаха Димитър Пенев в родното му Мировяне

Столична община последователно отстоява разбирането, че София дължи уважение на своите достойни имена. Съхраняването на паметта за личности, които са давали пример, смисъл и самочувствие на обществото, е част от отговорността към историята на града и към бъдещите поколения.