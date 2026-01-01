Възрастна жена от Гълъбово стана жертва на телефонна измама, като се раздели с 21 000 лв. и 330 евро съобщиха от Областната дирекция на МВР.

По случая е започнато досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора. То е след сигнал, че от 78-годишна жена в Гълъбово на 24 януари е станала жертва на телефонна измама. След обаждане на домашния ѝ телефон тя е била въведена в заблуждение по схемата "съдействие на полицията".

След което възрастната жена предала на непозната за нея жена сумата от 21 000 лв. и 330 евро. Полицията е установила, че съпричастна към извършеното деяние е 21-годишна жена, която след като получила парите от потърпевшата, по указания на ръководещ я непознат мъж, ги оставила на определено от него място. Тя е задържана за срок до 24 часа.

При друг случай от село Медовина в община Попово, 81-годишна жена е била въведена в заблуждение чрез обаждания на стационарния ѝ телефон, и под предлог за необходимост да бъде оказано съдействие на полицията, ѝ е била отнета сумата от 1000 лева и 430 евро. По случая е образувано досъдебно производство по описа на Районното управление в Попово.

Жертви стават основно възрастните хора, затова предупредете близките си, обяснете да не дават пари на непознати под никакъв предлог. препоръчват от МВР. И още: