Разследват два случая на агресия и насилие в Кърджалийско, съобщиха от полицията.

Задържаха 45-годишен мъж в Районно управление-Момчилград. Мъжът е отправил заплахи към двете си деца, които потърсили помощ при роднина.

Материалите по случая са внесени в съда с оглед прилагане на Закона за защита от домашно насилие.

При друг случай - проверка за отправени заплахи за саморазправа е започната в Районно управление-Крумовград.

Подадена е жалба, че при конфликтна ситуация в града на 26 януари, 37-годишен мъж е отправил закани за физическа разправа спрямо 18-годишен и показал газов пистолет.

Установено е, че за газовото оръжие има подадено уведомление до органите на реда. Пистолетът е иззет и се издирват се свидетели на скандала.