Глутница от пет вълка е забелязвана на няколко пъти през последните дни в крайни квартали на Солун, втория по големина град в Гърция, съобщи електронното издание на в. „Катимерини“. Животните са забелязани в източните предградия Терми и Панорама, предава кореспондентът на БТА в Атина Иван Лазаров.

Според природозащитната организация „Калисто“, цитирана от изданието, на този етап вълците не представляват опасност за хората. Данните от наблюдението на животните показват, че вълците се придвижват основно през слабо населени райони и избягват хората.

Природозащитната организация е уверила, че усилията за прогонването на животните продължават, като същевременно е посъветвала жителите на районите да спазват указанията за безопасност, както и да не оставят източници на храна, които биха могли да ги привлекат.

Движението на вълците може да е свързано с нарастващия брой на популациите на диви свине или с други налични източници на храна, смята още природозащитната организация „Калисто“.