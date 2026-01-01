С встъпването си в длъжност като първата жена президент на България Илияна Йотова демонстрира не само политическа компетентност, но и зрял, професионален стил на обличане, който съчетава строг протокол с лични елементи.

От журналистиката през БСП до първата жена президент: Коя е Илияна Йотова

БТА

Политическият етикет, който се очаква от един държавен глава, изисква облекло, което създава впечатление за авторитет, уважение и неутралност – качества, от които зависи и начина, по който обществото възприема лидерството.

Президентство

Класически и елегантни линии

Йотова често залага на костюми и рокли с класическа кройка, които са подходящи както за официални държавни събития, така и за международни срещи. Тя предпочита сакa с пола или панталон с изчистена линия или рокли с дължина около или под коляното, а обувките ѝ обикновено са със затворени линии и умерен ток, което излъчва сериозност и достъпност. Цветовата палитра често включва тъмни тонове като черно, синьо и сиво, които подчертават класическия характер на официалния дрескод.

БТА

Един личен акцент

Въпреки строгите правила, Йотова понякога добавя нежни детайли като дантела или предпочита по-смели цветове като червено, които внасят индивидуалност в иначе консервативната ѝ визия. Този подход показва не само уважение към дипломатическия протокол, но и собствен стил, който балансира между традиция и личен почерк.

Булфото

Булфото

Ежедневна визия и аксесоари

В ежедневието си, далеч от официалните си задължения, президентът демонстрира по-свободен и цветен стил – често носи светли дрехи, включително в нюанси на жълто и розово, което контрастира с по-строгия ѝ официален дрескод. Аксесоарите ѝ са семпли и ненатрапчиви – обикновено златно колие, гривна, часовник и минимални пръстени, които подчертават изисканата ѝ естетика без да отвличат внимание.

Булфото

Грим и прическа

Гримът на Йотова е дискретен и елегантен, винаги в тон с облеклото и повода. Косата ѝ, свободно спусната с естествен обем и къдрици около раменете, се е превърнала в нейна визитна марка, която допълва цялостния ѝ образ на уверен и харизматичен държавен глава.

БТА